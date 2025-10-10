Врачи Уфы окажут психологическую помощь маме и брату пострадавшей от рук отца девочки

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что семье пострадавшей от рук отца 3-летней девочке будет оказана психологическая помощь.
Специалисты Республиканского психотерапевтического центра готовы выехать в ГДКБ №17, когда мама и старший брат пострадавшего ребёнка вернутся в Уфу. Известно, что они находились в Калининграде на лечении. Семья сможет обратиться к психологам по телефону доверия в любое время.
На данный момент пострадавшая девочка находится в ГКДБ №17 в крайне тяжёлом состоянии после того, как отец выбросил её из окна квартиры на 4 этаже. Врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Медики провели уже три телекоммуникации с федеральными центрами.
Фото: министерство здравоохранения РБ.