Врачи Уфы окажут психологическую помощь маме и брату пострадавшей от рук отца девочки

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что семье пострадавшей от рук отца 3-летней девочке будет оказана психологическая помощь.

Специалисты Республиканского психотерапевтического центра готовы выехать в ГДКБ №17, когда мама и старший брат пострадавшего ребёнка вернутся в Уфу. Известно, что они находились в Калининграде на лечении. Семья сможет обратиться к психологам по телефону доверия в любое время.

На данный момент пострадавшая девочка находится в ГКДБ №17 в крайне тяжёлом состоянии после того, как отец выбросил её из окна квартиры на 4 этаже. Врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Медики провели уже три телекоммуникации с федеральными центрами.

Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ