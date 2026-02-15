В Башкирии усилят охрану школ и усовершенствуют психологическую службу

В республике будет усилена охрана образовательных учреждений и пересмотрена психологическая служба. Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности. Это коснется разных сфер. В том числе стоит бороться за то, чтобы руководители школ не боялись говорить о проблемах и не скрывали негативные ситуации, а вместе работали над их профилактикой и решением. Педагоги будут получать за это стимулирующие выплаты.
Раскаяние пришло уже после, в зале суда. Подростка, напавшего на студентов в общежитии, отправили под стражу. Школьнику вменяется покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь правоохранителя. Ему грозит серьезный срок заключения.
О произошедшем в общежитии уже ничего не напоминает. Но понятно, что из-за случившегося студенты переживают. Об этом ребята рассказали на встрече с главой республики. Разговор открытый, без официоза.
Пострадавшие студенты после выписки из больницы отправятся в санатории. Также, если они захотят, им организуют поездку домой: повидаться с близкими, успокоить родных. Студенты, которые проявили мужество, будут представлены к государственным наградам.
Пути решения прорабатываются и совместно с силовыми ведомствами, и с представителями образовательной среды. Усиление антитеррористической защиты обсудили с директорами школ. Радий Хабиров заявил о необходимости пересмотра системы безопасности: усиление физической охраны периметра школ и обновление технических средств. Но главное – это даже не способность отразить атаку, а предотвращение её возникновения.
Для этого предлагается усовершенствовать школьную психологическую службу: изменить работу с подростками, особенно с социально опасным, отклоняющимся от нормы поведением.
Соответствующий указ об усилении и дополнительных мерах безопасности был подписан главой республики. Помимо изменения работы психологической службы, в образовательных учреждениях также будет пересмотрен формат обеспечения безопасности: усиление охраны, пропускного режима. Правительство должно внести предложения по дополнительному финансированию защиты для образовательных организаций, а также по закреплению в учреждениях заместителей руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся и установлению им дополнительной стимулирующей выплаты.
И здесь, конечно, усилия должны приложить не только педагоги, но и родители. Прежде всего стоит обратить внимание на то, насколько ребёнок полноценно отдыхает, высыпается, есть ли у него досуг помимо учёбы. Обращайте внимание, в каком настроении ребёнок возвращается из школы, не игнорируйте настораживающие моменты в поведении.
Это может быть и классный руководитель, и педиатр, и психолог. Не стоит бояться обращаться за помощью. На учёт ребёнка никто не поставит. Но грамотная психологическая помощь способна предотвратить трагедию или просто наладить отношения. Возможно, сейчас самому дорогому для вас человеку сложно, одиноко и страшно. Но сказать об этом вам он не может. Зато вы в силах помочь ему.