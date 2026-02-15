В Башкирии усилят охрану школ и усовершенствуют психологическую службу

В республике будет усилена охрана образовательных учреждений и пересмотрена психологическая служба. Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности. Это коснется разных сфер. В том числе стоит бороться за то, чтобы руководители школ не боялись говорить о проблемах и не скрывали негативные ситуации, а вместе работали над их профилактикой и решением. Педагоги будут получать за это стимулирующие выплаты.

Раскаяние пришло уже после, в зале суда. Подростка, напавшего на студентов в общежитии, отправили под стражу. Школьнику вменяется покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь правоохранителя. Ему грозит серьезный срок заключения.

О произошедшем в общежитии уже ничего не напоминает. Но понятно, что из-за случившегося студенты переживают. Об этом ребята рассказали на встрече с главой республики. Разговор открытый, без официоза.

Я хочу принести свои извинения за произошедшее, примите это, пожалуйста. И не запоминайте случившееся надолго. Но это не означает, что не нужно быть осторожным. Мы живем не в идеальном мире. Это совершенно не характерный случай для Республики Башкортостан, вы должны это понимать. Мы живем в Башкортостане как огромная семья. Все ваши пострадавшие друзья получают квалифицированную медицинскую помощь. Будьте уверены: все будет хорошо! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пострадавшие студенты после выписки из больницы отправятся в санатории. Также, если они захотят, им организуют поездку домой: повидаться с близкими, успокоить родных. Студенты, которые проявили мужество, будут представлены к государственным наградам.

Тем парням, которые защищали себя и своих друзей, своих девочек, своих людей, – большое спасибо. Патруль начал работать, и он будет работать, чтобы быть в безопасности. Мы должны быть уверены, что такие случаи будут невозможны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пути решения прорабатываются и совместно с силовыми ведомствами, и с представителями образовательной среды. Усиление антитеррористической защиты обсудили с директорами школ. Радий Хабиров заявил о необходимости пересмотра системы безопасности: усиление физической охраны периметра школ и обновление технических средств. Но главное – это даже не способность отразить атаку, а предотвращение её возникновения.

Дети сейчас находятся в динамичной, очень агрессивной среде, они становятся самыми уязвимыми. Не окрепшая ещё душа, а вокруг них вот этот ад. Тут взрослый-то человек с ума сходит. Посмотрите, сколько неадекватных людей, а тут ребенок. У ребенка бывают всякие сломы. Родители дома повздорили, развод, несчастная любовь, с товарищами повздорили. Да миллион случаев, которые хрупкую его душу, когда он живёт в этой агрессивной среде, приводят к такому слому. И здесь нужно не столько карать, сколько находить и помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для этого предлагается усовершенствовать школьную психологическую службу: изменить работу с подростками, особенно с социально опасным, отклоняющимся от нормы поведением.

Переобучение, индивидуальный подход. Будем персонализировать подход к ученикам. Одному помогает этот метод, другому уже нет. Светлана Антипина, первый заместитель министра просвещения Республики Башкортостан

Соответствующий указ об усилении и дополнительных мерах безопасности был подписан главой республики. Помимо изменения работы психологической службы, в образовательных учреждениях также будет пересмотрен формат обеспечения безопасности: усиление охраны, пропускного режима. Правительство должно внести предложения по дополнительному финансированию защиты для образовательных организаций, а также по закреплению в учреждениях заместителей руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся и установлению им дополнительной стимулирующей выплаты.

К сожалению, жизнь устроена так. Когда происходят какие-то события у руководителей, даже по-человечески это можно понять, большой соблазн это скрыть. Потому что это влияет на оценку деятельности школы, на рейтинги. И нам нужно поломать эту систему, мы не в стерильном мире живём, не в идеальном мире. Мы живём в мире, когда сплошь и рядом из всех утюгов, гаджетов идут такие провоцирующие вещи. Наших детей подталкивают к таким негативным вещам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И здесь, конечно, усилия должны приложить не только педагоги, но и родители. Прежде всего стоит обратить внимание на то, насколько ребёнок полноценно отдыхает, высыпается, есть ли у него досуг помимо учёбы. Обращайте внимание, в каком настроении ребёнок возвращается из школы, не игнорируйте настораживающие моменты в поведении.