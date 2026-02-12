«Помоги маме учиться»: как в Уфе студентки совмещают родительство и учёбу

Президент России Владимир Путин поручил поддержать студенток-матерей и направить в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий во время учебного процесса. В столице республики воспитание детей с получением высшего образования вот уже больше года совмещают учащиеся Уфимского университета науки и технологий.

Эрнесту всего полтора года, но, несмотря на свой юный возраст, малыш уже регулярно посещает вуз – правда, пока с мамой. Алина Зекиева – студентка Уфимского университета науки и технологий. Совмещать учебу с воспитанием сына ей удается благодаря комнате матери и ребенка. Так, пока молодая мама слушает лекции, за ребёнком присматривает воспитатель.

Комната матери и ребёнка расположена на первом этаже, прямо напротив главного корпуса Уфимского университета. Находиться на попечении воспитателя дети могут до четырёх часов в день. Скучать малышам среди разнообразных книг и игрушек точно не придётся. Успешно совмещать учёбу и родительство стало возможным с 2024 года благодаря победе в федеральном конкурсе «Помоги маме учиться».

Поддержать молодых родителей и создать все необходимые условия во время учебного процесса поручил Президент России Владимир Путин. Сегодня только среди учащихся УУНиТ более 300 человек уже имеют семьи, 80 из них воспитывают детей, а потому открыть комнаты матери и ребёнка планируют и в филиалах вуза. Подобные пространства должны появиться и в общественных местах.