Массовое ДТП в Уфе: столкнулись легковушки и грузовик

В Уфе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, авария случилась 9 октября на улице Шафиева.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Toyota Camry» допустила столкновение с движущейся во встречном направлении «Toyota Corolla» под управлением 22-летнего водителя. После удара «Corolla» по инерции врезалась в «КамАЗ».

Водитель «Toyota Camry» получила травмы, но после оказания медицинской помощи ее отпустили. По факту ДТП начато административное расследование.