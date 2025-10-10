В Уфе ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Уфе задержали 31-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По данным МВД по РБ, с февраля 2025 года он работал закладчиком в интернет-магазине, а затем получил предложение заняться производством наркотических средств.

Получив оборудование и химикаты через тайники-закладки в разных регионах, мужчина прошел дистанционное обучение и начал производить запрещенные вещества в доме своей матери. Родственникам он говорил, что занимается изготовлением парфюмерии.

При обыске полицейские обнаружили лабораторное оборудование, химические вещества, готовую продукцию, а также инструменты для производства и упаковки наркотиков. Всего изъято более 11 кг наркотических средств и около 5 кг прекурсоров.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.