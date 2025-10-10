Глава Башкирии провел заседание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта

Ключевые направления развития спортивной отрасли региона, подготовка Башкортостана к проведению I Зимней Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом и не только говорили сегодня на Совете по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Башкортостана.

У нас наработан огромный опыт подготовки спортсменов с ОВЗ по многим дисциплинам, победителей и призёров Паралимпийских и Сурдлимпийских Игр. С 2023 года работает Центр адаптивного спорта с шестью филиалами. Более 5 700 спортивных сооружений приспособлены для занятий адаптивным спортом. Действуют четыре региональных отделения общероссийских федераций адаптивного спорта. Выражаю благодарность Министерству спорта России за выбор нашей республики в качестве площадки проведения I зимней Спартакиады стран СНГ среди детей с ОВЗ. Мы активно готовим для этого всю необходимую инфраструктуру.

Республика по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. В разные годы более 70 представителей Башкортостана становились победителями Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Накануне Алсу Миназова завоевала серебро на международных соревнованиях по гребному слалому, а на чемпионатах мира по плаванию в Сингапуре и легкой атлетике в Нью-Дели наши атлеты заработали 8 наград разного достоинства. Это стало возможным благодаря работе, которая ведется в сфере спорта в регионе. В Башкортостане действуют программы поддержки тренеров, возводятся новые объекты, улучшается инфраструктура для занятий от детско-юношеского до спорта высших достижений. Только сегодня в рамках Совета в онлайн-режиме состоялось открытие сразу 12 площадок ГТО в муниципальных образованиях республики, а также площадки «Здоровое Отечество» на Набережной в Уфе.