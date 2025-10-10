Глава Башкирии вручил госнаграды в честь Дня Республики

12 госнаград и 5 премий имени Салавата Юлаева. В концертном зале «Башкортостан» прошло торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Радий Хабиров вручил заслуженные награды и поздравил жителей региона с одним из главных праздников. Украшением мероприятия стал концерт башкирских артистов.

Вынос государственных флагов, гимны России и Башкортостана – собрание ко Дню Республики начинается с важных символов. Поздравляя жителей региона, Радий Хабиров отметил: праздник объединяет тех, для кого Башкортостан – родной дом.

Сердечно благодарю наших тружеников – рабочих, аграриев, учителей, врачей, ученых, инженеров. Всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи республики, наше общее движение вперёд. Многие из них сейчас в этом зале или смотрят трансляцию на телеканале БСТ. Давайте всех их тепло поприветствуем! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А родной дом он для многих, часть которых сейчас стоит на защите интересов страны. Минутой молчания почтили память отважных, не вернувшихся домой. В зале их товарищи – ветераны и действующие бойцы СВО. Республика поддерживает героев и гуманитарными конвоями – их более 150 как для бойцов, так и жителей новых регионов. Работает 54 меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Как их героические деды и прадеды, наши воины проявляют в боях стойкость, мужество и верность долгу. Сотни из них удостоены государственных наград. 14 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, восемь из них посмертно. Недавно с болью в сердце мы проводили в последний путь одного из них – Героя России, старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова. Подвиги наших воинов навсегда вписаны в историю Отечества. И мы будем вечно хранить в сердцах имена всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Прошу вас почтить светлую память павших минутой молчания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поздравляют республику известные люди в стране и гости из-за рубежа. Герой России Александр Карелин с сегодняшнего дня будет носить орден Шаймуратова. Как и сержант Марсель Ямалетдинов из Альшеевского района. Более 60 выездов он совершил на спецтехнике дистанционного минирования. А еще собрал комплект самодельной антидроновой защиты, которая не раз спасала солдат.

«Я птицей обернусь» – так называется сборник повестей писателя Айгиза Баймухаметова. Книга обрела жизнь в Год семьи, а в День Республики получила премию Салавата Юлаева. Художники Амир Мазитов и Джалиль Сулейманов отныне тоже лауреаты премии Салавата Юлаева. Они получили ее за выставку «Память Земли. Сила Урала». Центральное место в серии из 40 картин отдано дорогому – Родине.