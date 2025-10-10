Глава Башкирии вручил госнаграды в честь Дня Республики

12 госнаград и 5 премий имени Салавата Юлаева. В концертном зале «Башкортостан» прошло торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Радий Хабиров вручил заслуженные награды и поздравил жителей региона с одним из главных праздников. Украшением мероприятия стал концерт башкирских артистов.
Вынос государственных флагов, гимны России и Башкортостана – собрание ко Дню Республики начинается с важных символов. Поздравляя жителей региона, Радий Хабиров отметил: праздник объединяет тех, для кого Башкортостан – родной дом.
А родной дом он для многих, часть которых сейчас стоит на защите интересов страны. Минутой молчания почтили память отважных, не вернувшихся домой. В зале их товарищи – ветераны и действующие бойцы СВО. Республика поддерживает героев и гуманитарными конвоями – их более 150 как для бойцов, так и жителей новых регионов. Работает 54 меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Поздравляют республику известные люди в стране и гости из-за рубежа. Герой России Александр Карелин с сегодняшнего дня будет носить орден Шаймуратова. Как и сержант Марсель Ямалетдинов из Альшеевского района. Более 60 выездов он совершил на спецтехнике дистанционного минирования. А еще собрал комплект самодельной антидроновой защиты, которая не раз спасала солдат.
«Я птицей обернусь» – так называется сборник повестей писателя Айгиза Баймухаметова. Книга обрела жизнь в Год семьи, а в День Республики получила премию Салавата Юлаева. Художники Амир Мазитов и Джалиль Сулейманов отныне тоже лауреаты премии Салавата Юлаева. Они получили ее за выставку «Память Земли. Сила Урала». Центральное место в серии из 40 картин отдано дорогому – Родине.
Украшение собрания – большой концерт для всех жителей региона, которые могли им насладиться в прямой трансляции телеканала БСТ. К слову, сегодня, напомнил Радий Хабиров, 7 лет как Президент страны доверил ему возглавить Башкортостан.