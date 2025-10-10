В Башкирии состоялось заседание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта

Ключевые задачи по возведению инфраструктурных объектов и сооружений, поддержка спортсменов и тренеров. Об этом и не только говорили сегодня на Совете по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Башкортостана. Во Дворце борьбы собрались более 500 участников, среди которых представители Министерства спорта России, члены иностранных делегаций Индии, Узбекистана и Афганистана, прославленные атлеты, наставники, спортивные функционеры.

Заседание Совета по вопросам развития спорта при главе республики – это крупнейший форум, который ежегодно объединяет руководителей министерств и ведомств, ведущих спортсменов и тренеров России.

Благодаря поддержке Министерства спорта России мы активно развиваем нашу спортивную отрасль. За пять лет ввели более 1 400 спортсооружений. Башкортостан – в тройке лидеров в стране по их числу. Все объекты высоко востребованы и дают реальную отдачу. Мы успешно реализуем федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт!». В его рамках уже построили три объекта с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Ещё столько же сдадим в следующем году. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. В 2024 году столица республики стала местом проведения форума «Россия – спортивная держава» с участием Президента страны Владимира Путина. Позже здесь провели всероссийский форум «За самбо». В сентябре во время визита главы региона в Москву Михаил Дегтярёв высоко оценил работу руководства региона в направлении развития физической культуры и спорта, а вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в Башкортостане люди активнее стали вести здоровый образ жизни.

Во Дворце борьбы, центре фехтования в Затоне и в центре гребного слалома в Инорсе проходят соревнования российского и международного уровня. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в ледовом дворце «Сапсан-арена» в Кумертау, комплексе «Амфибия» в Нефтекамске, в ФОКе в Благовещенске, ледовом дворце в Октябрьском.

В Башкортостане действуют программы поддержки тренеров, возводятся новые объекты, улучшается инфраструктура. Только сегодня в рамках совета в онлайн-режиме состоялось открытие сразу 12 площадок ГТО в муниципальных образованиях республики, а также площадки «Здоровое Отечество» на Набережной реки Белой в Уфе.

Ещё одно важное направление работы – вовлечение в спорт ветеранов специальной военной операции. Для этого в Уфе созданы все необходимые условия: действует Центр адаптивного спорта с шестью филиалами. Наработан огромный опыт подготовки атлетов с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день сформирована команда СВО из ветеранов и военнослужащих по 10 спортивным дисциплинам.

Также на заседании обсудили стратегию развития самбо, дзюдо и спортивной борьбы в рамках реализации федерального проекта «Выбор сильных».

На мероприятии Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана спортсменам и тренерам, а также представителям спортивных федераций.