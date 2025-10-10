В Уфе стартовал первый профессиональный турнир по падел-теннису

Еще один спортивный объект в республике, который возведут с нуля. В Уфе дали старт строительству Центра настольного тенниса. Также сегодня прошел первый в Башкортостане турнир по падел-спорту. В мероприятиях приняли участие глава региона Радий Хабиров, заместитель председателя Госдумы России, президент Федерации настольного тенниса страны Александр Бабаков и первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов. О ключевых событиях, вписанных в спортивную историю республики, – в нашем сюжете.
Так звучит наставление следующим поколениям. Капсулу времени как символ эстафеты побед и свершений предков заложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков. Знаковое событие. В Башкортостане появится еще один спортобъект – Центр настольного тенниса.
Развитие настольного тенниса в республике началось почти век назад. Башкортостан взрастил 11 мастеров спорта, более 400 кандидатов и свыше 12 тысяч чемпионов. А сборная команда прочно укрепилась в десятке сильнейших в России. Во время торжественной церемонии было подписано официальное соглашение о сотрудничестве. Радий Хабиров отметил, что республика уделяет большое внимание развитию спорта и приобщению к нему молодёжи.
Значительный вклад в становление спортсменов вносят тренеры. Например, Ольга Байракова, воспитавшая целую плеяду чемпионов, в том числе и Паралимпийских игр.
Возведут объект на территории Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. На площади свыше двух тысяч квадратных метров расположатся тренажерный и тренировочный залы, спортивный – с местами для зрителей и другие помещения. Александр Бабаков, в свою очередь, выразил признательность руководству Башкортостана за поддержку в реализации совместных инициатив.
Теннис и его разновидности в целом пользуются популярностью в нашей республике. Сегодня состоялось еще одно знаковое событие – Глава Башкортостана Радий Хабиров и первый заместитель Министра спорта России Одес Байсултанов открыли первый профессиональный турнир по паделу.
Федерация падела в этом году получила аккредитацию Министерства спорта. Уже сформирована сборная страны и сложилась система соревнований. Динамичная командная игра – два на два на компактной площадке, окружённой стеклом.
Для Башкортостана падел – это новый вид спорта, стремительно набирающий популярность в России. Смесь большого и настольного тенниса. Если от первого ему достался корт с натянутой по центру сеткой и порядок подсчета очков, то от второго – нижняя подача и ракетки без струн. У сквоша он позаимствовал стены.
Для развития этого спорта в нашем регионе в специализированном центре заработали пять крытых кортов. Егор Адыгамов в большом теннисе три года. Ему 11, и, как отмечают тренеры, это подходящий возраст для перехода в падел из других разновидностей традиционной игры.
Сделать спорт более доступным и массовым – задача, поставленная Президентом страны, достигается республикой планомерно. Развитие инфраструктуры, полноценный тренировочный процесс и проведение соревнований международного уровня. Ежегодно строящиеся объекты доказывают, что Башкортостан остается ведущим спортивным регионом страны.