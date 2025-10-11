В лесах Башкирии пропали 4 женщины

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о пропаже 4 человек в лесах республики.

Накануне, 10 октября, поступило сообщение, что в селе Нурлино Уфимского района пропали 2 женщины. На их поиски отравились полицейские и спасатели. Женщин нашли сотрудники правоохранительных органов.

Подобный случай произошёл сегодня, 11 октября, в деревне Лесной. В лесопосадке заблудились 2 женщины, которые нашли дорогу обратно самостоятельно.

Спасатели просят, отправляясь на природу, помнить об основных правилах безопасности:

— Сообщайте родным свой маршрут.

— Берите с собой полностью заряженный телефон и power bank.

— Одевайтесь ярко, по погоде.