Радий Хабиров поддержал проект «Выбор сильных»

В Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров принял участие во Всероссийской конференции федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных» при Главе Башкортостана, который объединяет три федерации — дзюдо, самбо и спортивной борьбы. Его цель — популяризация единоборств, воспитание патриотичной молодёжи и формирование кадрового резерва страны.
Радий Хабиров подчеркнул, что рассматривает этот проект как спортивный и воспитательный, задача которого — научить детей быть физически готовыми к защите своих семей, слабых и тех, кто нуждается в помощи, а главное — сформировать правильное представление о том, каким должен быть настоящий патриот. Глава Башкортостана также предложил использовать для проведения одного из финальных этапов инициативы площадку Дворца борьбы.
В работе конференции также принял участие председатель общественного совета проекта «Выбор сильных», трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Прославленный спортсмен поздравил жителей Башкортостана с Днем республики и отметил, что в регионе созданы одни из самых лучших условий для развития разных видов спорта.
Александр Карелин также поблагодарил руководство региона за внимание к развитию единоборств. Напомним, соглашение о совместной деятельности по продвижению проекта «Выбор сильных» на территории республики Радий Хабиров и Александр Карелин подписали в июне 2025 года в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума.