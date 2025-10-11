Радий Хабиров поддержал проект «Выбор сильных»

Мы в республике с огромным удовольствием переходим к проекту «Выбор сильных». Действительно, три федерации вместе начнут готовить наших ребят к вхождению в мир борьбы, в мир замечательного вида спорта. Я сразу подтверждаю, что РБ активно займется. Более того, мы готовы предоставить площадку Дворца борьбы, потому что она удобная во всех смыслах. Вы все ее знаете. Там и гостиница есть, и всё остальное для проведения одного из финальных соревнований «Выбор сильных». Поэтому мы с большим удовольствием к этому подключимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан