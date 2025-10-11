Радий Хабиров поддержал проект «Выбор сильных»

В Центре управления республикой руководитель региона Радий Хабиров принял участие во Всероссийской конференции федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбор сильных» при Главе Башкортостана, который объединяет три федерации — дзюдо, самбо и спортивной борьбы. Его цель — популяризация единоборств, воспитание патриотичной молодёжи и формирование кадрового резерва страны.

Радий Хабиров подчеркнул, что рассматривает этот проект как спортивный и воспитательный, задача которого — научить детей быть физически готовыми к защите своих семей, слабых и тех, кто нуждается в помощи, а главное — сформировать правильное представление о том, каким должен быть настоящий патриот. Глава Башкортостана также предложил использовать для проведения одного из финальных этапов инициативы площадку Дворца борьбы.

Мы в республике с огромным удовольствием переходим к проекту «Выбор сильных». Действительно, три федерации вместе начнут готовить наших ребят к вхождению в мир борьбы, в мир замечательного вида спорта. Я сразу подтверждаю, что РБ активно займется. Более того, мы готовы предоставить площадку Дворца борьбы, потому что она удобная во всех смыслах. Вы все ее знаете. Там и гостиница есть, и всё остальное для проведения одного из финальных соревнований «Выбор сильных». Поэтому мы с большим удовольствием к этому подключимся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В работе конференции также принял участие председатель общественного совета проекта «Выбор сильных», трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Прославленный спортсмен поздравил жителей Башкортостана с Днем республики и отметил, что в регионе созданы одни из самых лучших условий для развития разных видов спорта.

Фото №1 - Радий Хабиров поддержал проект «Выбор сильных»

Александр Карелин также поблагодарил руководство региона за внимание к развитию единоборств. Напомним, соглашение о совместной деятельности по продвижению проекта «Выбор сильных» на территории республики Радий Хабиров и Александр Карелин подписали в июне 2025 года в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума.

Радий Фаритович очень чётко выделяет роль своего тренера в своей судьбе. Здесь уровень развития и самбо, и борьбы, и дзюдо очень высок. Об этом говорят такие труднодостижимые показатели, как, например, виды нашей жизни в школах. Это количество залов борьбы, количество залов самбо. Поэтому традиции здесь замечательные. Наличие Дворца борьбы, я думаю, что лучшего специализированного Дворца в стране, говорят о претензиях, которые связаны с развитием наших видов борьбы здесь, в РБ, и с возможностью предоставлять отсюда готовых атлетов в состав сборных команд РФ.

Александр Карелин, председатель общественного совета проекта «Выбор сильных», трёхкратный олимпийский чемпион
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии