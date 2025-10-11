Радий Хабиров принял участие в открытии магазина «Да Дому»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии магазина белорусской торговой сети «Да Дому». Здесь представлена продукция известных белорусских брендов, в том числе текстильные изделия, посуда, домашняя одежда, товары для дизайна интерьера. Магазин в Уфе стал третьей точкой торговой сети в России.
В Башкортостане около 80 торговых объектов специализируются на реализации продукции, произведённой в Республике Беларусь. В 2023 году в Уфе начал работу первый в России фирменный магазин белорусской швейной фабрики «Коминтерн». Сотрудничество республики с белорусскими партнёрами будет продолжаться.