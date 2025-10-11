Радий Хабиров принял участие в открытии магазина «Да Дому»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии магазина белорусской торговой сети «Да Дому». Здесь представлена продукция известных белорусских брендов, в том числе текстильные изделия, посуда, домашняя одежда, товары для дизайна интерьера. Магазин в Уфе стал третьей точкой торговой сети в России.

В Башкортостане около 80 торговых объектов специализируются на реализации продукции, произведённой в Республике Беларусь. В 2023 году в Уфе начал работу первый в России фирменный магазин белорусской швейной фабрики «Коминтерн». Сотрудничество республики с белорусскими партнёрами будет продолжаться.

Это пример, как можно в современных условиях быстро действовать и реализовать наши идеи. Буквально несколько месяцев назад во время визита на предприятие мы предложили открыть магазин в Башкортостане. Получился замечательный проект. И таких примеров нашего взаимодействия с Беларусью должно быть больше. Мы сделаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия работы у нас в республике. Хороших вам продаж, в добрый путь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в открытии магазина «Да Дому»

Это очень эксклюзивный магазин. Такого аналога больше нет. Порядка 30 предприятий белорусских производителей создали уникальную продукцию, которая продаётся исключительно в наших магазинах. Аналогов больше нигде не найдёте. И с учётом такого концепта наш магазин может конкурировать с любой международной компанией и любым брендом.

Наталья Гундарь, начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром»
Волна
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы