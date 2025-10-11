Радий Хабиров принял участие в открытии магазина «Да Дому»

Это пример, как можно в современных условиях быстро действовать и реализовать наши идеи. Буквально несколько месяцев назад во время визита на предприятие мы предложили открыть магазин в Башкортостане. Получился замечательный проект. И таких примеров нашего взаимодействия с Беларусью должно быть больше. Мы сделаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия работы у нас в республике. Хороших вам продаж, в добрый путь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан