В Уфе восстановили мозаичный фонтан в сквере Ильича

Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сквера Ильича и мозаичного фонтана возле ДК «Нефтехимик». Водное сооружение было построено в 1975 году. Оно выполнено в стиле советского модернизма. В 2000 году фонтан закрыли и 25 лет не работал, а часть уникальной мозаики была утрачена. Во время реконструкции удалось сохранить ее уникальный орнамент и форму.
Материал был заменен со стеклонита на более современный — смальту. Фонтан оснастили еще дополнительно возможностью проводить светомузыкальное шоу. Радий Хабиров отметил, что в Уфе по благоустройству еще есть нерешенные вопросы, однако они планомерно решаются.
За внимание к Калининскому району, за вторую жизнь любимого парка Радия Хабирова поблагодарили его жители. Фонтан многие помнят с детства, он был местом встреч и отдыха. Реконструкция подарила скверу вторую жизнь.