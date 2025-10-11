В Уфе восстановили мозаичный фонтан в сквере Ильича

Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сквера Ильича и мозаичного фонтана возле ДК «Нефтехимик». Водное сооружение было построено в 1975 году. Оно выполнено в стиле советского модернизма. В 2000 году фонтан закрыли и 25 лет не работал, а часть уникальной мозаики была утрачена. Во время реконструкции удалось сохранить ее уникальный орнамент и форму.

Материал был заменен со стеклонита на более современный — смальту. Фонтан оснастили еще дополнительно возможностью проводить светомузыкальное шоу. Радий Хабиров отметил, что в Уфе по благоустройству еще есть нерешенные вопросы, однако они планомерно решаются.

Справедливо, что мы сначала привели в порядок общественные пространства в Черниковке, Сипайлово, Затоне и только после этого пришли с благоустройством в центр. Работы ещё очень много. Важно, чтобы наши жители были довольны и жили в комфортных условиях. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан