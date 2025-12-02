В Уфе завершают установку новогодних объектов в двух скверах

В Уфе продолжаются работы по созданию новогодней атмосферы. В скверах «Времена года» и Юнармейцев оформление праздничных локаций находится на завершающей стадии.

Как сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, в сквере «Времена года» уже установлены основные арт-объекты и подключена иллюминация. Центральная ель ждет финального оформления.

В сквере Юнармейцев возведена современная пиксельная елка, а по его периметру проведено освещение и иллюминация. На обеих площадках смонтированы праздничные горки. Пока они закрыты для посещения — конструкции огорожены для безопасности горожан.

В этом году в поселке 3-я Пристань силами инициативных жителей в рамках программы ППМИ обустроена новая спортивная площадка. На набережной реки Белой, рядом с многофункциональной спортивной зоной, которая была реализована в рамках проекта «100 спортивных площадок для России» движения «Здоровое Отечество», закладывается еще одна. Здесь уже установлены опоры освещения, вскоре начнется монтаж основания и ограждения.

Коммунальные службы также готовятся к зиме. В теплые дни на улицах города для поддержания чистоты работают вакуумная подметально-уборочная техника и тракторы.