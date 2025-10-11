В Башкирии впервые отметили День курая

Об учреждении нового праздника глава республики Радий Хабиров заявил год назад на презентации Государственного ансамбля кураистов. Для башкир это не просто музыкальный инструмент, а настоящий символ народа, неразрывно связанный с его историей, традициями и культурой.

Его глубокий, обволакивающий звук завораживает сердца и, словно ветер, проносится сквозь поколения. Так, солист всемирно известной группы Ay Yola Ринат Рамазанов с кураем познакомился еще в детстве, когда мама привела его в музыкальную школу. С тех пор этот духовой инструмент буквально сопровождает артиста по жизни.