В Башкирию резко ворвется похолодание и снег

Сегодня, 12 октября, в течение дня ожидаются небольшие дожди, а на востоке региона — дождь со снегом. Ветер восточный, местами порывы до сильного. Температура ночью составит от 2 до +3°С, днём — +3, +8°С.

В понедельник, 13 октября, также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, а ночью и утром — дождь со снегом. Возможно образование мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедицы на отдельных участках дорог. В восточных районах может сформироваться временный снежный покров. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура ночью ожидается в пределах -2, +3°С, днём воздух прогреется до +5, +10°С.