В Уфе 17-летний подросток сел за руль грузовика

Вчера, 11 октября, в Уфе задержали несовершеннолетнего, который управлял грузовиком. Инцидент произошел в Ленинском районе на Алексеевском шоссе в рамках социальной кампании «Не рули, малай!».

Сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль и обнаружили, что за рулем находится 17-летний подросток без водительского удостоверения. На место происшествия вызвали его родителей, а машину поместили на спецстоянку. Подростка отстранили от управления транспортом.

Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. В отношении его родителей также решается вопрос о привлечении к ответственности. Не исключено, что юношу поставят на учет в полиции.