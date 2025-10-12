В Башкирии задержали водителя, который покупал алкоголь

Сотрудники ДПС Ишимбайского района получили информацию через чат-бот гаи от неравнодушного гражданина о том, что пьяный водитель автомобиля «Nissan X-Trail» покупает алкоголь и собирается снова сесть за руль.

Патрульный экипаж оперативно выехал по указанному адресу и обнаружил автомобиль. После непродолжительного преследования транспортное средство удалось остановить.

На водителя составили протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

Видео: ГАИ РБ.

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями