В Башкирии задержали нетрезвого водителя с детьми в салоне

В селе Бекетово Ермекеевского района инспекторы ДПС остановили на улице Молзавод автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего местного жителя. Проверка показала, что мужчина управлял машиной, будучи лишенным водительских прав.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, в салоне автомобиля находились двое детей без детских удерживающих устройств. Кроме того, у водителя было зафиксировано состояние алкогольного опьянения — 0,801 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Ранее, в 2024 году, этот же водитель был лишен прав за управление автомобилем в пьяном виде. В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль помещен на спецстоянку.