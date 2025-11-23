В Башкирии задержали 63 пьяных водителя

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактических мероприятий зафиксировали свыше 1200 нарушений ПДД. Об этом сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Среди выявленных нарушений — 63 случая управления транспортом в состоянии опьянения, а также 27 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами. Также было пресечено 37 нарушений правил перевозки детей и 53 нарушения, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.