«Это новая страница»: итоги визита Главы Башкирии в Таджикистан

Башкортостан получил мощный импульс для внешнеэкономического развития – как промышленного, так и туристического. Радий Хабиров подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Это произошло в рамках государственного визита Президента Владимира Путина в Душанбе. Глава Башкортостана стал единственным региональным руководителем, который наряду с федеральными министрами вошёл в состав официальной делегации. Эксперты связывают это со значительным повышением статуса республики и укреплением её позиций на внешнеэкономической арене. О новых возможностях для бизнеса и простых жителей республики – в нашем сюжете.
Ключевое событие. Глава Башкортостана подписывает соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. И это в присутствии Президентов двух стран – Владимира Путина и Эмомали Рахмона, на глазах которых Радий Хабиров обменялся экземплярами соглашения с председателем Госкомитета по инвестициям Таджикистана Султоном Рахимзодой.
Это не просто рабочая поездка, а государственный визит Президента России, что придает событию высочайший уровень. Тот факт, что Башкортостан был представлен и активно участвовал в таком ключевом международном мероприятии, – мощный сигнал и признание. Это демонстрирует, что республика рассматривается федеральным центром как серьезный и надежный субъект, способный эффективно работать на внешнеполитическом и внешнеэкономическом «треках».
Будущий парк расположен на территории более 9 гектаров. Башкирской корпорации развития за счет федерального бюджета предстоит в два этапа реконструировать и модернизировать производственные корпуса. Еще одна задача – привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом. Благоприятную среду для сотрудничества создает высокая динамика роста таджикской экономики.
Таджикистан – самое маленькое государство в Средней Азии. При этом регион богат месторождениями драгоценных камней. Здесь, например, крупнейшие залежи серебра. А еще Таджикистан – уникальное место с точки зрения географии – 93 % территории занимают горы. Это открывает большой потенциал для туризма.
Важно отметить, что инициатива создания совместного индустриального парка исходила от таджикской стороны, что говорит о высоком доверии и заинтересованности в Башкортостане именно как в партнере. Проект – долгосрочный и стратегический, который может стать платформой для вывода башкирских предприятий на перспективный рынок и создания совместных производств.
По мнению политологов, личная ответственность Главы Башкортостана за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка – это не только серьезный вызов, но и демонстрация способности Радия Хабирова выстраивать многоуровневое партнерство. И это повышает его имидж как эффективного управленца. Тем самым глава республики остается одним из ключевых губернаторов, отвечающих за контакты со странами Центральной Азии.
По данным таможенной службы, Башкортостан уверенно демонстрирует рост показателей импорта и экспорта со странами СНГ. Причем в общей доле на выгрузку башкирской продукции приходится почти 80%. Рост товарооборота и с содружеством БРИКС. Здесь на экспорт 66%. Причем успешно дела идут не только с Китаем. За последние 2 года в разы выросли поставки в Бразилию, Индию и Южную Африку.
Визит в Таджикистан – осознанный и стратегический шаг руководства республики по диверсификации внешнеэкономических связей. Для имиджа Башкортостана это важнейший прецедент, открывающий двери для участия в других масштабных международных проектах.
И она будет иметь своё продолжение. Таджикистанский кейс говорит о том, что республика начинает позиционировать себя как центр трансфера технологий, поскольку именно Корпорация развития Башкортостана готовила проект индустриального парка, и она же будет отвечать за поиск резидентов.