В Уфе за выходные задержали 34 нетрезвых водителя

За минувшие выходные дни в Уфе сотрудники ГАИ зарегистрировали 68 ДТП, в которых пострадали 5 человек.
Всего инспекторы пресекли 560 нарушений ПДД. Среди них: 56 нарушений правил использования ремней безопасности, 30 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 27 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, ещё 38 пешеходов привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
Задержаны 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.