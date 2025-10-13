В Башкирии на перекрытой трассе едва не перевернулась иномарка

С 7 утра 13 октября движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Однако снег и сильный гололед стали причиной нового инцидента.

Во время мониторинга трассы спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь водителю автомобиля «Чери», который не справился с управлением и съехал с дороги. Машина едва не перевернулась.