В Башкирии на перекрытой трассе едва не перевернулась иномарка

С 7 утра 13 октября движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк было приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Однако снег и сильный гололед стали причиной нового инцидента.

Фото №1 - В Башкирии на перекрытой трассе едва не перевернулась иномарка

Во время мониторинга трассы спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь водителю автомобиля «Чери», который не справился с управлением и съехал с дороги. Машина едва не перевернулась.

Экстренные службы настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок по данному направлению до улучшения погодных условий.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

