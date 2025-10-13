Радий Хабиров рассказал о результатах акции «Зелёная Башкирия»

За семь лет существования акции «Зелёная Башкирия» в регионе появилось более 1000 тематических аллей. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Акция проходит дважды в год. Только этой осенью к ней присоединились больше 36 тысяч человек.

Общими усилиями с 2019 года высажено 183 тысячи крупномерных деревьев и свыше 1,5 млн саженцев и кустов. Ежегодно Башкортостан участвует и во Всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году лесоводы укоренили почти 3,5 млн саженцев. А за время участия в проекте посадили более 10 млн деревьев.