В Башкирии пять районов отметили 95-летие

В День Республики многие районы Башкортостана отметили 95-летие. К этой круглой дате открывались спортивные площадки, ФАПы, проходили праздничные мероприятия. О народных гуляниях и важных событиях – в нашем обзоре.
В Хайбуллинском районе 95-летие начали отмечать с возложения цветов к памятнику виртуозному музыканту-кураисту Юмабаю Исянбаеву. А продолжилось открытием еще одного памятного места. Теперь в Акъяре есть памятник Героям специальной военной операции. В честь юбилея звание «Почетного гражданина Хайбуллинского района» присвоили Хурматулле Утяшеву и Амирхану Салаватову. Наградами разного уровня отметили тех жителей, кто вносит серьезный вклад в развитие муниципалитета.
В Кугарчинском районе жителям райцентра сделали подарок, открыв детскую спортивную площадку. Ее удалось возвести по программе формирования комфортной городской среды. Спортивная площадка включает в себя 7 тренажеров, функциональную площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола. А в деревне Новониколаевское открыли фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по государственной программе нацпроекта «Развитие здравоохранения». Современное здание ФАПа оборудовано необходимой медицинской техникой, инструментами, мебелью, соответствующими стандартам оказания первичной медпомощи.
Спортивные рекорды теперь не мечта, а реальность и для жителей деревни Байрка в Стерлитамакском районе. Там открылась специализированная площадка ГТО. На ней установили уличные тренажёры для кардио- и силовых тренировок, специальные снаряды для выполнения испытаний комплекса ГТО – здесь могут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья.
В 95-летний юбилей свои достижения продемонстрировал и Мечетлинский район. В райцентре находится единственный музей кубыза. В местных санаториях отдыхают жители не только республики, но и всей страны. В одном из них лечат детей с родителями, приводя в порядок иммунную систему и восстанавливая органы дыхания. Своих первых отдыхающих мечетлинский санаторий принял еще в 1944 году. В этот день чествовали передовиков района. А молодым людям вручили паспорта в торжественной обстановке. Никто не остался без внимания.
От сдачи норм ГТО до нового арт-объекта. Зианчуринский район с размахом отметил 95-летие. В райцентре теперь есть вторая спортплощадка. Открытие объекта, реализованного по проекту «Спорт – норма жизни», состоялось в прямом эфире с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова. Школьники тут же опробовали площадку и тренажеры. А вот рядом с ЗАГСом появилось сердце влюбленных. В перспективе здесь установят освещение, качели, скамейки, чтобы местные жители могли прогуляться и отдохнуть, осветительное оборудование, установят качели, и объект станет излюбленным местом отдыха горожан. Журналисты местного издания планируют издать вторую книгу о тех зианчуринцах, которые защищали и защищают Родину на спецоперации. Еще одно событие прошло в Киньябулатово, где открыли детскую площадку. Новые объекты как чистые страницы истории, на которых будут создавать историю республики.