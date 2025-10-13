В Башкирии пять районов отметили 95-летие

В День Республики многие районы Башкортостана отметили 95-летие. К этой круглой дате открывались спортивные площадки, ФАПы, проходили праздничные мероприятия. О народных гуляниях и важных событиях – в нашем обзоре.

В Хайбуллинском районе 95-летие начали отмечать с возложения цветов к памятнику виртуозному музыканту-кураисту Юмабаю Исянбаеву. А продолжилось открытием еще одного памятного места. Теперь в Акъяре есть памятник Героям специальной военной операции. В честь юбилея звание «Почетного гражданина Хайбуллинского района» присвоили Хурматулле Утяшеву и Амирхану Салаватову. Наградами разного уровня отметили тех жителей, кто вносит серьезный вклад в развитие муниципалитета.

В Кугарчинском районе жителям райцентра сделали подарок, открыв детскую спортивную площадку. Ее удалось возвести по программе формирования комфортной городской среды. Спортивная площадка включает в себя 7 тренажеров, функциональную площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола. А в деревне Новониколаевское открыли фельдшерско-акушерский пункт. Его построили по государственной программе нацпроекта «Развитие здравоохранения». Современное здание ФАПа оборудовано необходимой медицинской техникой, инструментами, мебелью, соответствующими стандартам оказания первичной медпомощи.

Спортивные рекорды теперь не мечта, а реальность и для жителей деревни Байрка в Стерлитамакском районе. Там открылась специализированная площадка ГТО. На ней установили уличные тренажёры для кардио- и силовых тренировок, специальные снаряды для выполнения испытаний комплекса ГТО – здесь могут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В 95-летний юбилей свои достижения продемонстрировал и Мечетлинский район. В райцентре находится единственный музей кубыза. В местных санаториях отдыхают жители не только республики, но и всей страны. В одном из них лечат детей с родителями, приводя в порядок иммунную систему и восстанавливая органы дыхания. Своих первых отдыхающих мечетлинский санаторий принял еще в 1944 году. В этот день чествовали передовиков района. А молодым людям вручили паспорта в торжественной обстановке. Никто не остался без внимания.