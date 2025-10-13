В Башкирии прошёл кубок по гонкам на радиоуправляемых моделях

Виражи и борьба за драгоценные секунды. В Уфимском районе прошел Кубок Башкортостана по гонкам на радиоуправляемых моделях. Соревнование посвятили Дню Республики. К слову, гонки приобрели статус всероссийских – побороться за трофей приехали спортсмены из других регионов страны. На протяжении всего дня проходили заезды в разных категориях.

Заносит так, что комья грязи вылетают из-под колес. На пути машинок не только множество трамплинов и коварные повороты в 90 и 180 градусов, но и мост. Препятствия созданы таким образом, чтобы пилоты могли продемонстрировать свое мастерство управления моделями. Стартовали по очереди, система отслеживала, какую дистанцию преодолел каждый.

Побороться за кубок Башкортостана приехали спортсмены их Удмуртии и Свердловской области. В общей сложности в заездах участвовало более 50 пилотов. И взрослых, и детей.

Одной из самых многочисленных среди участников была группа хозяев площадки. Школьники села Михайловка, где и расположена трасса, выходили на старт в большинстве заездов. Саид Каримов уже 8 лет увлекается радиоуправляемыми моделями и знает, что после каждого старта нужно проверять все системы. Чтобы мелкая поломка не стала причиной поражения.

Развитие радиомодельного спорта поддерживает руководство школы. Поэтому на площадке появилась еще одна трасса – трофи. Здесь уже препятствия преодолевали не на скорость, а на технику. Если модель опрокидывалась или застревала, спортсмен получал штраф.