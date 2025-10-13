В Уфе сотрудник МЧС создал мурал

Сотрудник МЧС из Уфы создал мурал с девизом «Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Изображение спасателя с крыльями за спиной появилось на стене уфимской пожарной части. Его автором стал Альберт Юлдашев.

За его плечами 19 лет службы и более пяти арт-абъектов, посвященных самоотверженному труду огнеборцев. Такие работы напоминают, что настоящие герои живут среди нас.

Рисованием Альберт Юлдашев увлекается с детства, хотя художественного образования так и не получил. Изобразительное искусство для спасателя – отдушина, и плодами своего творчества он радует себя и сослуживцев. В 2019 году в родной восьмой пожарной части он нарисовал большое граффити, посвященное погибшим во время пожара товарищам. Теперь изображенный здесь ангел стал своего рода талисманом подразделения.