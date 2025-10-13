В Башкирии прошёл экологический слёт юннатов

В городе Туймазы прошел региональный экологический слет «Юннаты». На мероприятие приехали ребята от 9 до 12 лет – это 10 команд со всей республики, прошедших дистанционный этап. Юннаты подготовили и защитили свои проекты по результатам собственных исследований и провели три дня в образовательном лагере на озере Кандрыкуль.