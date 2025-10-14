В Мелеузовском районе открыли «Аллею героев»

Реализовать идею местные жители смогли благодаря программе инициативного бюджетирования «Наше село». На церемонию открытия мемориала пригласили родственников героев. Сарышевцы бережно хранят память. Ранее на территории средней школы установили бюст Миннетдину Аминеву, проявившему мужество при форсировании Днепра в Великой Отечественной войне. Там же появилась мемориальная доска Андрею Мигунову – командиру танкового батальона Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», погибшего при исполнении воинского долга на СВО.