Житель Уфы пошёл на жестокое преступление против инвалида

В Уфе местный житель решился на жестокое преступление из-за жажды денег. Об этом рассказали в МВД.

В полицию обратился уфимец с инвалидностью, который сообщил, что из подъезда жилого дома была украдена его инвалидная коляска. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.