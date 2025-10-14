Житель Уфы пошёл на жестокое преступление против инвалида

В Уфе местный житель решился на жестокое преступление из-за жажды денег. Об этом рассказали в МВД.
В полицию обратился уфимец с инвалидностью, который сообщил, что из подъезда жилого дома была украдена его инвалидная коляска. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
Выяснилось, что на преступление пошёл 46-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим. Он похитил коляску, чтобы продать, а на вырученные деньги приобрести алкоголь. Коляску вернули хозяину, а обвиняемый стал фигурантом ещё одного уголовного дела.