Житель Уфы пойдет под суд за вымогательство и разбой

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уфимца. Его обвиняют в вымогательстве, разбое и похищении паспорта у гражданина.

Фото №1 - Житель Уфы пойдет под суд за вымогательство и разбой

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, угрожая через мессенджер и при личных встречах, требовал от местной жительницы 100 тысяч рублей.

Кроме того, возле остановки «Школьная» он, угрожая пистолетом, забрал у мужчины мобильный телефон и паспорт, после чего потребовал деньги. Опасаясь за жизнь, потерпевший перевел ему 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Волна
