В Полпредстве Башкирии в Москве рассказали, как развивать свои бизнес-проекты

Как развивать свои бизнес-проекты и привлекать инвестиции, рассказали в Москве в Полномочном представительстве республики при Президенте России. Участниками встречи стали студенты и представители ведомств, а также крупных предприятий. Они рассказали, как можно привлечь инвесторов, как проверить надежность партнеров.