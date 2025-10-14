В Полпредстве Башкирии в Москве рассказали, как развивать свои бизнес-проекты

Как развивать свои бизнес-проекты и привлекать инвестиции, рассказали в Москве в Полномочном представительстве республики при Президенте России. Участниками встречи стали студенты и представители ведомств, а также крупных предприятий. Они рассказали, как можно привлечь инвесторов, как проверить надежность партнеров.
Это один из первых шагов образовательного блока совместно с Полномочным представительством Башкортостана, который объединит теоретическую и практическую составляющие. В ближайшее время планируется проведение встреч с практикующими экспертами и спикерами, имеющими успешный опыт в сфере инвестиций и предпринимательства.