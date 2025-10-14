На подростка из Уфы завели дело об оправдании терроризма

По данным ведомства, злоумышленник в период с января по март этого года в одном из мессенджеров размещал сообщения, а также публиковал аудио- и видеоматериалы в поддержку организации, признанной Верховным судом России террористической 22 ноября 2024 года. В своих публикациях подросток разделял идеологию этого формирования и негативно высказывался о российских властях.