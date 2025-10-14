На подростка из Уфы завели дело об оправдании терроризма

В Уфе сотрудники ФСБ выявили подростка, который публично оправдывал террористическую деятельность украинской группировки.
По данным ведомства, злоумышленник в период с января по март этого года в одном из мессенджеров размещал сообщения, а также публиковал аудио- и видеоматериалы в поддержку организации, признанной Верховным судом России террористической 22 ноября 2024 года. В своих публикациях подросток разделял идеологию этого формирования и негативно высказывался о российских властях.
На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. В настоящее время по решению суда он находится под домашним арестом.
Фото: УФСБ по РБ.