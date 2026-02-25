В центре Уфы поймали подростка за рулем «ВАЗа»

Вчера, 24 февраля, на улице 50-летия Октября инспекторы ГАИ Уфы остановили «ВАЗ-2115». При проверке выяснилось, что юноша управлял транспортным средством, не имея водительских прав.
В присутствии матери несовершеннолетнего отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Кроме того, у подростка имелись признаки опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
За данные административные правонарушения в отношении школьника составлен протокол. Собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности.
Фото: ГАИ Уфы.