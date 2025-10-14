Жителю Уфы нужна помощь в борьбе с лейкозом

У уфимца Руслана Резяпова острый лимфобластный лейкоз, к 40 годам он перенес пять рецидивов. Сейчас мужчина поехал в Китай в надежде перебороть болезнь. Первоначальный этап лечения стоит порядка 10 миллионов рублей. Какую-то часть семья накопила, но собрать всю сумму не удалось. Как помочь Руслану – в нашем сюжете.

Все общение только по видеосвязи. Пока это единственный способ узнать, как здоровье. Руслан Резяпов улетел в Китай на обследование – специалисты пока ничего не гарантируют, но дают шанс на излечение. Молодому человеку поставили диагноз 11 лет назад – тогда обнаружили острый лимфобластный лейкоз. За эти годы он перенес две пересадки костного мозга и множественные переливания крови, но болезнь вернулась к нему в пятый раз. В России врачи признали Руслана паллиативным пациентом.

Несмотря на нелегкие жизненные испытания, Руслан не падает духом и не дает отчаиваться другим. Он ведет блог в телеграм-канале, где рассказывает о жизни человека, больного лейкозом – например, как сбить внезапную высокую температуру, как справиться с лихорадкой, как перенести химиотерапию. А еще как сохранить спокойствие и оптимизм.