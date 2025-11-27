Полина Гагарина помогла мальчику с лейкозом из Уфы

Известная певица Полина Гагарина помогла мальчику из Уфы. Народная артистка Башкортостана перевела почти 2,5 млн рублей на лечение 8-летнего Таира. Он уже три года борется с лейкозом. Несмотря на химиотерапию, у ребенка случился рецидив, теперь ему предстоит пересадка костного мозга.
Подходящих доноров будут искать через мировые регистры. Только предварительные расходы составляют почти 3,5 млн рублей. Треть этой суммы собрали силами друзей и родных. С оставшейся частью помогла артистка, которая и закрыла сбор.
Звание народной артистки Башкортостана Полине Гагариной присвоили в августе 2024 года. Тогда она принимала участие в праздничных мероприятиях по случаю юбилея башкирской столицы. В соцсетях пользователи восхищаются поступком артистки, отмечая заслуженность присвоенного ей звания.