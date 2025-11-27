Полина Гагарина помогла мальчику с лейкозом из Уфы

Я писала многим людям, многие читали и игнорировали. Кто-то писал, что не может размещать такие сборы у себя на странице. Директор Полины Гагариной вышел со мной на связь, я отправила все необходимые документы, и Полина решила пожертвовать эту сумму. Мы безумно ей благодарны.

Анастасия Хасанова, мама Таира Хасанова