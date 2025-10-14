Под Уфой водитель «Субару» сбил пешехода на переходе

Накануне вечером на улице Центральная в селе Зубово Уфимского района произошла трагическая авария. Подробности сообщили в ГАИ столицы.

По данным ведомства, водитель за рулем автомобиля «Субару Импреза» сбил 46-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. К сожалению, от полученных травм он скончался.

Известно, что 39-летний водитель после ДТП покинул место происшествия. Но вскоре, осознав последствия своего поступка, вернулся обратно. На момент случившегося виновник был трезв. По словам автолюбителя, он испугался и в состоянии шока уехал, оставив пострадавшего на дороге.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.