В Уфе задержали водителя на неисправной БМВ

Вчера, 13 октября, сотрудники ГАИ Уфы остановили автомобиль «БМВ 320», за рулем которого находился 19-летний парень.
Выяснилось, что автомобиль имеет ряд неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. За данное правонарушение и отсутствие полиса ОСАГО молодого человека привлекли к административной ответственности. Иномарку отправили на спецстоянку.
Кроме того, водителю выдали предписание об устранении неисправностей, в случае невыполнения законных требований сотрудников полиции автомобиль будет снят с регистрации.
Видео: ГАИ Уфы.