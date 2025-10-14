В Уфе задержали водителя на неисправной БМВ

Вчера, 13 октября, сотрудники ГАИ Уфы остановили автомобиль «БМВ 320», за рулем которого находился 19-летний парень.

Выяснилось, что автомобиль имеет ряд неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. За данное правонарушение и отсутствие полиса ОСАГО молодого человека привлекли к административной ответственности. Иномарку отправили на спецстоянку.

Кроме того, водителю выдали предписание об устранении неисправностей, в случае невыполнения законных требований сотрудников полиции автомобиль будет снят с регистрации.

Видео: ГАИ Уфы.

