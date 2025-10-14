Власти Башкирии обсудили развитие туризма

Гостеприимный Башкортостан. На оперативном совещании правительства, которое провёл Радий Хабиров, обсудили развитие туризма. С начала года республику посетили 1,5 миллиона гостей, и по этому показателю регион занял третье место в Поволжье. А по спросу на санаторный отдых Башкортостан занимает уверенное первое место в ПФО и пятое в России, что говорит о качестве башкирских здравниц и предоставляемых ими услуг.

Всего же туристам были оказаны услуги на сумму более 16,5 млрд рублей. Глава республики рассказал, что накануне он вновь объехал за рулём автомобиля популярные туристические маршруты и выявил ряд неудобств, с которыми сталкиваются жители и гости республики.

Вот я представитель обычной семьи с детьми, скажем. Вот я доехал до Воскресенска, погулял там, сходил в музей, посмотрел. В Воскресенске минус большой – Забир Тагирьянович, наверное, слышит – там вообще нет точки питания. Хотя туда туристы приезжают, в месяц 4000 человек или даже больше, мне говорили. А кафешки нет ни одной. Поэтому Забир Тагирьянович пусть займётся, это дело уже местного бизнеса, мне кажется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана, в этом году на поддержку туристической сферы направлено свыше 200 миллионов рублей, федеральных средств – более 226 миллионов. Всего в настоящее время в республике реализуется свыше 200 проектов в сфере туризма общим объемом инвестиций 45 миллиардов рублей. За освоение каждого рубля личную ответственность будет нести министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина. Также Радий Хабиров рассказал о состоянии межмуниципальных дорог, о том, кто их портит и какие меры будут приняты, чтобы исправить ситуацию.

Мы начнем большую стратегию защиты наших дорог от тяжелого, ненормативного транспорта. Она рассчитана на 10 лет. Чтобы каждый понимал, что ездить на большегрузах становится невыгодно. Я в открытую, в прямом эфире говорю: обставлю всю республику пунктами весового контроля так, что ни одна собака там не проползет. Всё кончали. Мурсалимкино кончали, в Ишимбайском кончали. Еду по Гафурийскому району, там, где никогда проблем не было, хоп, гляжу: на объезде Красноусольска уже продавлено. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан