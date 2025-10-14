Власти Башкирии обсудили развитие туризма

Гостеприимный Башкортостан. На оперативном совещании правительства, которое провёл Радий Хабиров, обсудили развитие туризма. С начала года республику посетили 1,5 миллиона гостей, и по этому показателю регион занял третье место в Поволжье. А по спросу на санаторный отдых Башкортостан занимает уверенное первое место в ПФО и пятое в России, что говорит о качестве башкирских здравниц и предоставляемых ими услуг.
Всего же туристам были оказаны услуги на сумму более 16,5 млрд рублей. Глава республики рассказал, что накануне он вновь объехал за рулём автомобиля популярные туристические маршруты и выявил ряд неудобств, с которыми сталкиваются жители и гости республики.
По данным Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана, в этом году на поддержку туристической сферы направлено свыше 200 миллионов рублей, федеральных средств – более 226 миллионов. Всего в настоящее время в республике реализуется свыше 200 проектов в сфере туризма общим объемом инвестиций 45 миллиардов рублей. За освоение каждого рубля личную ответственность будет нести министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина. Также Радий Хабиров рассказал о состоянии межмуниципальных дорог, о том, кто их портит и какие меры будут приняты, чтобы исправить ситуацию.
Также в рамках оперативного совещания были обсуждены вопросы развития программы «Башкирское долголетие», расширения ассортимента «Молочной кухни», развития малых городов и исторических поселений республики. Подробнее об этих темах расскажем в вечернем выпуске новостей на телеканале БСТ.