В Уфе спасатели отрабатывали действия при ДТП

Четко, слаженно, оперативно. ДТП с двумя пострадавшими, а также загоревшимся и затонувшим автомобилями отработали на учениях уфимские спасатели. Задача – потушить возгорание, найти и деблокировать пострадавших, оказать первую помощь, словом, отработать совместные алгоритмы реагирования. В учениях приняли участие сотрудники Управления гражданской защиты, МЧС, Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи и пожарной службы.

Ни секунды промедления, ведь в салоне затонувшего автомобиля – живой человек. Такого сценария в учениях спасательных служб еще не было. По легенде, вследствие ДТП пострадали две машины: одна загорелась, вторая с двумя пострадавшими укатилась в воду.

Пассажира зажало в автомобиле, водителя выкинуло через лобовое и унесло течением. Работа по поиску и спасению велась параллельно. На инсценировку происшествия прибыли все службы, которые в реальности привлекаются для ликвидации последствий автоаварий. ГАИ, скорая медицинская помощь, спасатели и пожарные действовали слаженно и оперативно.

Тренировки-учения для спасательных служб проводятся на ежегодной основе. Задействуются десятки специалистов и единиц техники. Каждый раз новый сценарий. Меняются и сезон, и время суток, чтобы отработать все возможные варианты чрезвычайных ситуаций.