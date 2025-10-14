В Уфе спасатели отрабатывали действия при ДТП

Четко, слаженно, оперативно. ДТП с двумя пострадавшими, а также загоревшимся и затонувшим автомобилями отработали на учениях уфимские спасатели. Задача – потушить возгорание, найти и деблокировать пострадавших, оказать первую помощь, словом, отработать совместные алгоритмы реагирования. В учениях приняли участие сотрудники Управления гражданской защиты, МЧС, Госавтоинспекции, скорой медицинской помощи и пожарной службы.
Ни секунды промедления, ведь в салоне затонувшего автомобиля – живой человек. Такого сценария в учениях спасательных служб еще не было. По легенде, вследствие ДТП пострадали две машины: одна загорелась, вторая с двумя пострадавшими укатилась в воду.
Пассажира зажало в автомобиле, водителя выкинуло через лобовое и унесло течением. Работа по поиску и спасению велась параллельно. На инсценировку происшествия прибыли все службы, которые в реальности привлекаются для ликвидации последствий автоаварий. ГАИ, скорая медицинская помощь, спасатели и пожарные действовали слаженно и оперативно.
Тренировки-учения для спасательных служб проводятся на ежегодной основе. Задействуются десятки специалистов и единиц техники. Каждый раз новый сценарий. Меняются и сезон, и время суток, чтобы отработать все возможные варианты чрезвычайных ситуаций.
Учения, моделирующие реальные чрезвычайные ситуации, необходимы службам спасения для отработки совместных алгоритмов реагирования. Ведь совершенству нет предела, особенно когда это касается вопроса человеческих жизней.