В Башкирии растет туристический поток

С начала текущего года туристический поток в Башкортостан составил почти полтора миллиона человек, и их количество растёт с каждым днём. А чтобы гостям республики было комфортно передвигаться между достопримечательностями региона, поставлена задача отремонтировать межмуниципальные дороги и сохранить их от последующих разрушений. Эти и другие вопросы стали главными на повестке дня еженедельного оперативного совещания в ЦУРе, которое провёл Радий Хабиров.
Созданная шесть лет назад по инициативе Главы Башкортостана «Молочная кухня» только с начала текущего года обеспечила бесплатной продукцией 19 тысяч жителей льготных категорий. А чтобы продукция была всегда свежей, семь производственных площадок открыты в разных уголках республики: в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Сибае, Белорецке и в Кигинском районе.
Также в ходе оперативного совещания участники обсудили инициативы, реализованные в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в Бирске туристический поток вырос в четыре раза, количество музеев увеличилось с двух до пяти, а число тематических фестивалей — с трёх до 21. В Туймазах благоустройство стимулировало развитие предпринимательства — появилось 17 новых точек бизнеса, в том числе кафе, магазины и мастерские, ориентированные на туристов и жителей.
Свой вклад в это внесли и сами жители региона.
В этом году ещё пять инициатив из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. На их реализацию из федерального бюджета выделят 436 млн рублей. Новые точки притяжения туристов появляются и при поддержке республики. Только с начала текущего года регион посетили почти полтора миллиона человек. Многие из них смогли проехать по золотому кольцу Башкортостана.
Но мало создать маршрут. Важно обеспечить на всем его протяжении туристическую инфраструктуру. Глемпинги, гостиницы, зоны отдыха, туалеты, кафе и закусочные. Радий Хабиров часто сам за рулём путешествует по Башкортостану в выходные. И обращает внимание чиновников на недоработки.
По спросу на санаторный отдых Башкортостан занимает уверенное первое место в ПФО и пятое в России, что говорит о качестве башкирских здравниц и предоставляемых ими услугах. Всего в республике реализуют более 200 проектов в сфере туризма с общим объёмом инвестиций свыше 45 миллиардов рублей.
Новые направления появятся в программе «Башкирское долголетие». Также в планах запустить национальный туристический маршрут, разработать концепцию развития сплавного и конного отдыха. Башкортостан умеет встречать и удивлять своих гостей.
Несмотря на уже достигнутые результаты, туристический потенциал республики полностью ещё не исчерпан. Количество желающих посетить Башкортостан с каждым годом растет. И чтобы они с комфортом могли доехать до места отдыха, Радий Хабиров поставил задачу привести дороги в надлежащий вид. Особое внимание уделят контролю за движением многотонных фур, которые из-за перегруза продавливают асфальт. Количество пунктов весового контроля в Башкирии будет увеличено.
Действующие в регионе пункты весового контроля приносят в казну более 600 млн рублей в год. После реализации стратегии защиты дорог суммы штрафов могут вырасти до 20 миллиардов, которые будут направлены на ремонт автомагистралей. И тут нет цели взысканий. Чтобы избежать наказания, нужно просто не перегружать фуры.