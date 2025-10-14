В Башкирии растет туристический поток

С начала текущего года туристический поток в Башкортостан составил почти полтора миллиона человек, и их количество растёт с каждым днём. А чтобы гостям республики было комфортно передвигаться между достопримечательностями региона, поставлена задача отремонтировать межмуниципальные дороги и сохранить их от последующих разрушений. Эти и другие вопросы стали главными на повестке дня еженедельного оперативного совещания в ЦУРе, которое провёл Радий Хабиров.

Созданная шесть лет назад по инициативе Главы Башкортостана «Молочная кухня» только с начала текущего года обеспечила бесплатной продукцией 19 тысяч жителей льготных категорий. А чтобы продукция была всегда свежей, семь производственных площадок открыты в разных уголках республики: в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Сибае, Белорецке и в Кигинском районе.

Также в ходе оперативного совещания участники обсудили инициативы, реализованные в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в Бирске туристический поток вырос в четыре раза, количество музеев увеличилось с двух до пяти, а число тематических фестивалей — с трёх до 21. В Туймазах благоустройство стимулировало развитие предпринимательства — появилось 17 новых точек бизнеса, в том числе кафе, магазины и мастерские, ориентированные на туристов и жителей.

Спасибо большое. Сейчас, если посмотреть на несколько лет назад, с чего мы начинали, и как действительно изменили внешний вид, ландшафт многих населённых пунктов, это действительно хорошая работа. И всё действительно очень творчески и очень интересно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Свой вклад в это внесли и сами жители региона.

Когда подаётся заявка, там всегда обсуждается с администрациями городов, вместе с жителями обсуждается главные задачи, которые нужно решить. У нас уже 39 побед, 39 крупных проектов реализовано. И на их реализацию мы получили более 3,3 млрд рублей федеральных денег. Ольга Сарапулова, директор института развития сёл и городов Республики Башкортостан

В этом году ещё пять инициатив из Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. На их реализацию из федерального бюджета выделят 436 млн рублей. Новые точки притяжения туристов появляются и при поддержке республики. Только с начала текущего года регион посетили почти полтора миллиона человек. Многие из них смогли проехать по золотому кольцу Башкортостана.

Это трехдневный автомобильный маршрут протяжённостью 990 км. Начинается он в Уфе и проходит почти по всем туристическим привлекательным объектам нашей республики. Начиная с Голубого озера, Шиханы, водопады, Аскинская ледяная пещера, наши горы. Поэтому все основные достопримечательности, проезжая по этому автомобильному маршруту, туристы смогут увидеть. Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Но мало создать маршрут. Важно обеспечить на всем его протяжении туристическую инфраструктуру. Глемпинги, гостиницы, зоны отдыха, туалеты, кафе и закусочные. Радий Хабиров часто сам за рулём путешествует по Башкортостану в выходные. И обращает внимание чиновников на недоработки.

Вот я представитель обычной семьи с детьми, скажем. Вот я доехал до Воскресенска, погулял там, сходил в музей, посмотрел. В Воскресенске минус большой, Забир Тагирьянович, наверное, слышит, там вообще нет точки питания. Хотя туда туристы приезжают, в месяц 4000 человек или даже больше, мне говорили. А кафешки нету ни одной. Поэтому Забир Тагирьянович пусть займётся, это дело уже местного бизнеса, мне кажется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По спросу на санаторный отдых Башкортостан занимает уверенное первое место в ПФО и пятое в России, что говорит о качестве башкирских здравниц и предоставляемых ими услугах. Всего в республике реализуют более 200 проектов в сфере туризма с общим объёмом инвестиций свыше 45 миллиардов рублей.

Вот у нас сейчас придут федеральные средства. Я вам в прямом эфире прямо говорю. Вы лично будете отвечать за каждый рубль. Вы лично, не ваши замы, никто другой. Стальной рукой за это беритесь и делайте. Чувствуете, что там кто-то мудрит или не хочет делать — не пускайте его. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новые направления появятся в программе «Башкирское долголетие». Также в планах запустить национальный туристический маршрут, разработать концепцию развития сплавного и конного отдыха. Башкортостан умеет встречать и удивлять своих гостей.

Несмотря на уже достигнутые результаты, туристический потенциал республики полностью ещё не исчерпан. Количество желающих посетить Башкортостан с каждым годом растет. И чтобы они с комфортом могли доехать до места отдыха, Радий Хабиров поставил задачу привести дороги в надлежащий вид. Особое внимание уделят контролю за движением многотонных фур, которые из-за перегруза продавливают асфальт. Количество пунктов весового контроля в Башкирии будет увеличено.

Мы начнем большую стратегию защиты наших дорог от тяжелого, ненормативного транспорта. Она рассчитана на 10 лет. Чтобы каждый понимал, что ездить на большегрузах становится невыгодно. Я в открытую, в прямом эфире говорю: обставлю всю республику пунктами весового контроля так, что ни одна собака там не проползет. Всё кончали. Мурсалимкино кончали, в Ишимбайском кончали. Еду по Гафурийскому району, там, где никогда проблем не было, хоп гляжу — на объезде Красноусольска уже продавлено. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан