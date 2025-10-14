В Башкирии назначили нового начальника республиканского УФСИН

В Башкортостане представили начальника республиканского УФСИН. Указ о назначении подписал Президент России Владимир Путин. Директор Федеральной службы исполнения наказаний России, генерал внутренней службы Аркадий Гостев в режиме видеосвязи обозначил задачи, которые стоят перед Сергеем Кудрявцевым на новой должности, а также выразил признательность Башкортостану за содействие работе ведомства.
Радий Хабиров, в свою очередь, поблагодарил сотрудников ФСИН за высокий профессионализм и добросовестный труд, а также поздравил полковника внутренней службы Сергея Кудрявцева с назначением на пост.
В исправительных учреждениях республики функционирует мощный производственный сектор, где выпускают более 500 наименований изделий металло- и деревообработки, литейного производства, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, мебели, продуктов питания. Важность рационального использования мощностей исправительных учреждений создаёт предпосылки для расширения заказов по производству товаров и услуг различного назначения.