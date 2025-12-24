В Башкирии подвели итоги творческого конкурса «Магия Нового года»

Проект телеканала «Салям» и «ЕР-Медиа» собрал более 400 работ от участников из разных регионов страны – от Башкортостана до Московской области.
Выбрать лучшие работы было непростой задачей для авторитетного жюри под председательством декана факультета изобразительных искусств Уфимского института искусств Амира Мазитова.
Эксперты отметили высокий профессиональный уровень и искренность представленных работ, особенно детских. Конкурс продемонстрировал большой творческий потенциал и любовь участников к новогодней теме.