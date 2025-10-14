В БГПУ запустили курс для желающих стать педагогами

Даже если у вас нет педагогического образования, но вы хотите делиться своими знаниями с детьми, теперь это возможно. В БГПУ имени Акмуллы открыли специальную программу профессиональной переподготовки. Она даёт право преподавания в школах и учреждениях дополнительного образования.

Программа рассчитана на людей с высшим образованием, которые хотят освоить педагогическую профессию. Обучаться смогут специалисты из разных сфер, преподаватели вузов и колледжей без педагогического диплома, а также студенты, желающие попробовать себя в роли учителя.

Очень важно не просто обладать суммой знаний в какой-либо области. В педагогике главное — уметь передать эти знания подрастающему поколению так, чтобы они усваивались и применялись на практике. Сергей Переверзев, директор технопарка универсальных педагогических компетенций БГПУ имени М. Акмуллы

Учебный процесс построен в смешанном формате — это позволяет совмещать занятия с основной работой.

Мы продолжаем набор на программу. Старт запланирован на ноябрь 2025 года. Предусмотрено гибкое расписание, которое позволит совмещать обучение с профессиональной деятельностью. Оксана Гумерова, руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников БГПУ имени М. Акмуллы