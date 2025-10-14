В БГПУ запустили курс для желающих стать педагогами

Даже если у вас нет педагогического образования, но вы хотите делиться своими знаниями с детьми, теперь это возможно. В БГПУ имени Акмуллы открыли специальную программу профессиональной переподготовки. Она даёт право преподавания в школах и учреждениях дополнительного образования.
Программа рассчитана на людей с высшим образованием, которые хотят освоить педагогическую профессию. Обучаться смогут специалисты из разных сфер, преподаватели вузов и колледжей без педагогического диплома, а также студенты, желающие попробовать себя в роли учителя.
Учебный процесс построен в смешанном формате — это позволяет совмещать занятия с основной работой.
По завершении курса участники получат диплом, дающий право преподавания в школах и центрах дополнительного образования. Так начинается новый этап — путь в профессию педагога.