В Башкирии школа села Бала-Четырман отметила 100-летие

Школа села Бала-Четырман отметила свой вековой юбилей. Местные жители, бывшие ученики, коллектив учреждения, а также приглашенные гости собрались вместе, чтобы отметить это значимое событие.
Все началось сто лет назад, в 1925 году, когда в Бала-Четырмане свои двери открыла новая школа. С тех пор это образовательное учреждение стало неотъемлемой частью жизни села, обеспечивая детям доступ к знаниям и образованию.
Для гостей мероприятия провели праздничную программу, рассказали историю школы и организовали выставку с фотографиями и архивами.