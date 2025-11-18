В Башкирии ветеран тыла отметила 90-летие

Ветеран тыла из Чишминского района отметила своё 90-летие. Муфлиха Кадырова 37 лет добросовестно работала на Чишминском хлебокомбинате, где своим мастерством и усердием заслужила искреннее уважение коллег и земляков.

Её труд отмечен высокими государственными наградами, среди которых – орден Трудового Красного Знамени и знак «Отличник советской потребительской кооперации». Она активно участвовала в жизни района, неоднократно избиралась депутатом районного совета и представляла интересы Башпотребсоюза в Москве. Её вклад в развитие кооперации и сельского хозяйства служит примером для молодёжи и сегодня.