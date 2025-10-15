В Уфе состоялась премьера шоу «Этнокод. Переплетение миров»

Ярким элементом стал 3D-mapping – метод проецирования изображений и видео на трёхмерные объекты или архитектурные поверхности. Зрителям была представлена история любви, мужества и преемственности традиций, воплощенная в ярких сценах и танцах, а войлок стал символом неразрывной связи поколений.