В Уфе состоялась премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова»

На сцене Башкирского драмтеатра в доброй и ироничной комедии Александра Островского сыграли не профессиональные актеры, а предприниматели и руководители предприятий. Это уже 11-я постановка в копилке театра «ТЕР». Каждый спектакль – благотворительный. Часть средств от продажи билетов направят на помощь в Серафимовский детский дом.

Кажется, будто роли созданы специально для них: настолько органично смотрятся бизнесмены в образах героев Островского. Для Павла Краснова, например, это уже пятый театральный опыт, и он уверенно чувствует себя в амплуа очередного колоритного персонажа. Спектакль рассказывает историю Михаила Бальзаминова, бедного чиновника, мечтающего найти богатую невесту. Вместо ожидаемого благополучия его ждут комичные и трогательные ситуации.

На сцене Башкирского драмтеатра в спектакле «Женитьба Бальзаминова» есть и те, кто впервые примерил на себя театральный образ. Так, для Юлии Полянской выход на сцену стал воплощением мечты: женщина привела сына на актёрские занятия, а в итоге сама стала частью труппы, открыв в себе новые грани.

Три месяца репетиций, погружение в мир театра – и вот результат. Предприниматели и руководители, которые выходят на сцену не ради карьеры, а ради творчества и саморазвития. Под руководством профессионального режиссёра они осваивали азы актёрского мастерства, открывая в себе новые таланты.