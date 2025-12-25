В Уфе состоялась премьера благотворительного спектакля «Щелкунчик»

В Башкирской филармонии состоялась премьера благотворительного спектакля «Щелкунчик и Мышиный король». Более 150 юных жителей столицы насладились композициями Петра Чайковского, погрузились в новогоднюю сказку и получили сладкие подарки.

В зале собрались дети из специализированных реабилитационных центров, домов-интернатов и те, чьи папы сейчас находятся в зоне СВО. Отметим, что сам благотворительный спектакль подготовили не профессиональные актёры, а представители самых разных профессий. Артистами стали депутаты Государственного Собрания Башкортостана, предприниматели и общественные деятели республики.