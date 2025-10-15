В Уфе мужчина поджёг спящую женщину

В Уфе 45-летнего местного жителя обвинили в ужасающем преступлении. Мужчина поджёг спящую женщину.
Выяснилось, что мужчина и его новая знакомая проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре женщина пошла спать и отказалась от дальнейшего застолья. Обиженный мужчина взял бутылку с горючей смесью, облил несчастную и поджёг. На женщине вспыхнула одежда. Мужчина потушил огонь одеялом, но вызвал скорую помощь лишь через несколько часов. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он вновь арестован.